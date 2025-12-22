Рокади в правителството на Испания

Премиерът на Испания Педро Санчес обяви промени в кабинета, като назначи министърката на приобщаването, социалната сигурност и миграцията Елма Саис за нов говорител на правителството. Тя заменя Пилар Алегрия, която напусна поста, за да се кандидатира за премиер на автономната област Арагон, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Новината беше оповестена в двореца „Монклоа“. Елма Саис е част от правителството от 2023 г., завършила е право в Университета на Навара и е данъчен експерт. Санчес подчерта, че тя е петата поред жена, заемаща поста на правителствен говорител по време на неговото управление.

„Преди всичко тя е отличен министър. С нейното назначение Испания подава ръка на 22-те милиона души, които допринасят за социалноосигурителната система чрез своите вноски“, заяви премиерът.

Санчес обяви и друго ключово назначение – Милагрос Толон, досегашен делегат на правителството в автономната област Кастилия-Ла Манча, поема Министерството на образованието, професионалното обучение и спорта. Толон е завършила география и история в Университета „Комплутенсе“ в Мадрид, както и педагогика в Университета на Кастилия-Ла Манча. Тя е работила като учител в училище за възрастни в Толедо, била е първата жена кмет на града и министър в регионалното правителство на областта.

Премиерът изрази увереност, че професионалният ѝ опит я прави подходящ избор за поста.

В същото време Санчес похвали работата на Пилар Алегрия като министър на образованието, отбелязвайки, че по време на нейния мандат е реализирана най-мащабната инвестиция в сектора от десетилетия, включително рекордни средства за стипендии и подобряване на условията на труд за преподавателите.