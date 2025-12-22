Европа се готви за по-скъпа Коледа

Още по темата: Колко плащат гърците за коледната вечеря 11.12.2025 16:27

Извън ЕС, Обединеното кралство е начело в европейската класация

Очаква се разходите за Коледа в Европейския съюз (ЕС) да се увеличат през 2025 г., тъй като инфлацията продължава да тласка цените нагоре, а регулаторните органи затягат стандартите за безопасност, особено на пазара на играчки, пише To Vima.

Въпреки продължаващата икономическа несигурност, европейските потребители изглежда не са склонни да се откажат от празничното пазаруване, макар и да подхождат към него с по-голяма предпазливост, според euronews.

Германия е начело по разходи за празниците в ЕС

Данните от аналитичната платформа Statista показват, че Германия ще стане страната с най-големи разходи за Коледа в ЕС. През 2025 г. продажбите на дребно по време на празничния сезон се очаква да достигнат 85,24 млрд. евро, което подчертава доминиращата роля на германския пазар.

Франция е на второ място с очаквани разходи от 71,65 милиарда евро, а Италия заема третото място с над 43 милиарда евро. Данните показват, че въпреки натиска върху разполагаемите доходи, потреблението остава устойчиво в най-големите икономики на ЕС.

Извън ЕС Обединеното кралство е начело в европейската класация. Проучване на PwC прогнозира 3,5% увеличение на коледните разходи в сравнение с 2024 г., въпреки че празничният сезон започна с по-бавно темпо.

Очаква се коледните подаръци тази година да бъдат по-скъпи, тъй като инфлацията в еврозоната се е повишила до 2,2% през ноември 2025 г., спрямо 2,1% месец по-рано, според Евростат.

По-високите цени засягат всичко – от играчки до електроника, което води до по-предпазлив и ценовочувствителен подход към празничните разходи, въпреки че потребителите все още си позволяват скромни удоволствия, отбелязва Mastercard Economics Institute.

Какво купуват европейците

Козметичните продукти, модните артикули и електрониката остават най-популярните категории подаръци в целия ЕС, въпреки че предпочитанията варират значително в зависимост от страната.

През последното тримесечие на 2024 г. чешките потребители са похарчили най-много за козметика, докато поляците са предпочели бижута и часовници. Испанците все повече се обръщат към стоки втора употреба, което отразява преминаването към по-достъпни и устойчиви варианти, докато италианците са отделили по-голяма част от разходите си за домакински уреди.

Забележително е, че чешките купувачи са отбелязали и най-високите разходи за играчки, което отново привлича вниманието към въпроса за стандартите за безопасност на детските продукти.