Колко плащат гърците за коледната вечеря

Гърците са изправени пред значително по-висока сметка за коледната си вечеря у дома тази година, като разходите са се увеличили с 16% до 20% в сравнение с 2023 г., според проучване на цените на INKA, националната федерация на потребителите, цитирано от електронното издание на в. Kathimerini.

Проучването е изчислило разходите за типична коледна вечеря за четирима души в гърци и не е включило допълнителни разходи като зехтин, лимони, електричество, яйца, декорации или свещи – екстри, които според INKA биха могли да добавят около 10 евро към общата сума.

Очаква се тазгодишната коледна трапеза да струва 186,85 евро, или 46,71 евро на човек, което е с около 30 евро повече от миналогодишните 156,02 евро за същите артикули. Почти всички категории продукти отбелязаха увеличение на цените, като месото представлява голям дял от скока. Два килограма пуйка са на цена от 26 евро, агнешките котлети - 34 евро, а наденичките - 12 евро.

Десертите също допринасят значително за по-високата сметка,

като меломакарона и курабиедес ​​се продават за 19 евро за килограм. Напитки като вино, безалкохолни напитки и бира надхвърлят общо 30 евро. Цените на сиренето също остават високи, като фетата е 6,50 евро за половин килограм, а касери или гравиера - 9,90 евро.

INKA заяви, че покачващите се цени са основната причина за по-високите разходи за празниците и предупреди, че реалните разходи за семействата може да са дори по-големи, след като се включат допълнителните празнични приготовления.