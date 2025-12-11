Генсекът на НАТО предупреждава: Ние сме следващата цел на Русия, времето за действие е сега!

Твърде много не усещат неотложността... Времето за действие е сега

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова в четвъртък съюзниците да засилят отбранителните си усилия, за да предотвратят война, водена от Русия, която би могла да бъде "от мащаба на войната, която нашите баби и дядовци и прадядовци са преживели".

В реч в Берлин Рюте заяви, че твърде много съюзници на военния алианс не усещат неотложността на руската заплаха в Европа и че трябва бързо да увеличат разходите и производството за отбрана, за да предотвратят война от мащаба на този, който са виждали миналите поколения, предава Reuters.

"Ние сме следващата цел на Русия. Опасявам се, че твърде много хора са тихо самодоволни. Твърде много не усещат неотложността. И твърде много вярват, че времето е на наша страна. Не е. Времето за действие е сега", категоричен бе Рюте.

"Конфликтът е на прага ни. Русия върна войната в Европа. И ние трябва да сме подготвени", добави той. Русия може да е готова да използва военна сила срещу НАТО в рамките на пет години, посочи Рюте.

"Трябва да укрепим Украйна, за да можем да спрем Путин", каза още генсекът на НАТО, цитиран от Agerpres и Digi24, като същевременно заяви, че е убеден, че САЩ и Европа са на една и съща дължина на вълната по отношение на Украйна.

Рюте също така заяви, че стратегията за сигурност на САЩ, широко критикувана заради оценяването на Европа, наистина съдържа ясен ангажимент от страна на Вашингтон към сигурността на континента, съобщава EFE.

"Като генерален секретар на НАТО, основната ми задача е, разбира се, да се уверя, че Алиансът като цяло е сигурен. И ако погледна от тази гледна точка и разгледам стратегията за сигурност (на САЩ), тя ясно заявява, че САЩ са ангажирани с Европа, (са ангажирани) с осигуряването на сигурност за Европа", каза той на пресконференция в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц.

Същевременно Вашингтон признава, "че целият Алианс трябва да остане сигурен", поради което е необходимо "тясно сътрудничество" между европейските съюзници, САЩ и Канада, отбеляза той.

Рюте припомни, че по време на последната среща на върха на НАТО в Хага Тръмп е призовал за по-големи съвместни усилия за увеличаване на разходите за отбрана. "САЩ винаги са били ангажирани с НАТО, но винаги са очаквали от нас да правим повече, да харчим толкова, колкото те", подчерта той. "Не само защото трябва, а защото трябва да направим това, за да постигнем целите си за способности и да гарантираме, че можем да се борим с руснаците, ако ни нападнат", добави Рюте, който също така предупреди за заплахата от превъоръжаване на Китай.

Генералният секретар на НАТО приветства решението на Германия да достигне разходи за отбрана от 3,5% от БВП до 2029 г. и посочи Германия като пример, който останалата част от Европа да следва. Самият Мерц, който наскоро критикува формулировките на стратегията за сигурност относно демокрацията в Европа като "неприемливи", подчерта, че няма индикации, че Вашингтон няма да спази ангажиментите си в областта на отбраната.

"В този момент нямам причина да се съмнявам в споразуменията, които имаме със САЩ в рамките на НАТО. Няма никакво съобщение или каквато и да е стъпка към премахване на обещанието за взаимна сигурност, което си дадохме един на друг", каза той.

Мерц подчерта, че стратегията съдържа думи на одобрение за НАТО и заяви, че отговорът на Германия е, че Берлин е наясно, "че трябва да направи много повече, отколкото в миналото, за сигурността на Европа". Германия и Европа трябва "систематично да инвестират" в силите си, в области като сигурността, миграцията и икономическата политика, каза той. "Не защото някой ни оказва натиск, а защото е в наш интерес Европа да може да стои на собствените си крака. Това е изискване, за да можем в бъдеще да запазим европейския си начин на живот, свобода, сигурност и просперитет", пдчерта германският канцлер.