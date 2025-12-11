Микрофони случайно уловиха интересни думи на Вучич към Фон дер Лайен

Неформална реплика на сръбския президент Александър Вучич към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен привлече вниманието на журналистите и се превърна в най-обсъжданата тема от срещата между двамата в Брюксел, в сряда вечерта.

Докато Вучич и Фон дер Лайен излизаха за протоколната си пресконференция, придружени от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, включените вече микрофони в залата записаха сръбския лидер да казва: "Имам съобщение от Москва за...".

В този момент обаче председателката на ЕК съобразително го прекъсва с думите: "Да, да, нека изчакаме, докато стигнем... насам, приятелю“

След това тримата позираха за снимка и продължиха към залата за преговори.

Запис от пресконференцията беше публикуван на уебсайта на ЕК.

Все още не е известно за какво конкретно се отнася посланието на Вучич от Москва и нито една от страните не е коментирала официално случилото се, съобщава и хърватският ежедневник „Ютарни лист“.

„Приветствахме стъпките на Сърбия за диверсифициране на енергийните си източници и маршрути и за намаляване на зависимостта си от Русия, чиято ненадеждност е била многократно демонстрирана“, каза Фон дер Лайен по повод разговорите с Вучич в своя публикация в X.

Видеото със съобщението от Москва идва в момент, когато Сърбия е застрашена от петролна криза, тъй като все още не е известно кой ще купи руския мажоритарен дял в сръбската петролна компания НИС.

Самият Вучич след срещата заяви, че Сърбия е изправена пред нарастващи трудности в енергийния сектор и възможността за вторични санкции срещу националния банков сектор поради ситуацията около НИС.

Той потвърди, че страната му остава на път към членство в ЕС, което Белград разглежда като свой основен външнополитически приоритет.