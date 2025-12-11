Европейците са съгласни с Тръмп, че техните лидери са слаби, показа проучване

Завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост в САЩ се оказа далеч по-значимо за избирателите в Германия, Франция и Обединеното кралство, отколкото собствените им национални избори, според международно проучване на Politico.

Онлайн изследването, проведено от независимата лондонска компания Public First, показва също, че много европейци споделят критиките на Тръмп, изразени по-рано тази седмица, за слабостта на собствените им национални лидери. В проучването са участвали над 10 000 респонденти от СЩ, Канада и трите най-големи икономики в Европа: Германия, Франция и Великобритания.

За лидери като германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон резултатите изглеждат особено мрачни: техните собствени избиратели смятат, че до голяма степен не са успели да се справят ефективно с непредсказуемия американски президент. Британският премиер Киър Стармър получи малко по-неутрална оценка, като усилията му да се ангажира с Тръмп не бяха възприети като „нито добри, нито лоши“.

В Германия 53% смятат, че избирането на Тръмп е по-важно за страната им от това на Мерц. Във Великобритания 54% казват, че завръщането на Тръмп е по-значимо от възхода на Стармър на власт, който сложи край на 14-годишното управление на консерваторите. Френските избиратели са малко по-резервирани, но дори и там 43% смятат победата на Тръмп за по-значима, докато 25% вярват, че избирането на Макрон е имало по-голямо влияние върху Франция.

В интервю за Politico преди дни, Доналд Тръмп нарече европейските лидери „слаби“, което предизвика реплики от политици от целия ЕС и дори накара папата да го призове да не „разкъсва“ трансатлантическия алианс.

Изследователите установили, че европейците като цяло споделят мнението на Тръмп за слабостта на своите лидери – поне в сравнение. Те възприемат Тръмп като по-„силен и решителен“ от собствените си лидери: 74% от анкетираните в Германия; 73% във Франция; и 69% във Великобритания. Канада отново е изключение: там 60% възприемат Карни като по-силен и решителен от Тръмп, докато само 40% казват обратното.