Австрия забрани носенето на забрадки в училищата от момичета под 14 години

Австрийската Партия на свободата на Австрия (FPO), която гласува в подкрепа на забраната, заяви, че тя не е достатъчна

Австрия прие закон, забраняващ носенето на ислямско забрадка в училищата за момичета под 14-годишна възраст. Консервативната коалиция от три центристки партии -Австрийската консервативна Народна партия (ÖVP), Австрийската социалдемократическа партия (SPÖ) и либералната "Неос" (Neos), твърди, че законът представлява "ясен ангажимент за равенство между половете", но критиците твърдят, че той ще подхрани антимюсюлманските настроения в страната и може да бъде противоконституционен, съобщава BBC .

Мярката ще се прилага за момичета в държавни и частни училища. През 2020 г. подобна забрана за момичета под 10-годишна възраст да носят забрадка беше отменена от Конституционния съд, тъй като беше насочена специално към мюсюлманите. Ако ученик наруши забраната, той трябва да участва в серия от разговори с училищните власти и своите законни настойници. Ако нарушенията се повтарят, агенцията за закрила на детето и младежта трябва да бъде уведомена. Като крайна мярка, семействата или настойниците могат да бъдат глобени с до 800 евро.

Членове на правителството казват, че става въпрос за овластяване на младите момичета, като твърдят, че целта е да ги защитят "от потисничество". Преди гласуването парламентарният лидер на либералната партия "Неос", Яник Шети, заяви, че "това не е мярка срещу религията, това е мярка за защита на свободата на момичетата в тази страна" и добави, че забраната ще засегне около 12 000 деца.

Австрийската Партия на свободата на Австрия (FPO), която гласува в подкрепа на забраната, заяви, че тя не е достатъчна. Партията определи забраната като "първа стъпка", която трябва да бъде разширена, за да обхване всички ученици и училищен персонал. "Необходима е обща забрана за забрадки в училищата; политическият ислям няма място тук", каза Рикарда Бергер. Зигрид Маурер от опозиционната партия "Зелени" нарече новия закон "очевидно противоконституционен".

Официалната ислямска общност на Австрия, IGGO, заяви, че забраната нарушава основните права и ще раздели обществото. В изявление на уебсайта си тя заяви, че "вместо да овластява децата, те ще бъдат стигматизирани и маргинализирани". IGGO заяви, че ще разгледа „конституционността на закона и ще предприеме всички необходими мерки“. "Конституционният съд вече категорично постанови през 2020 г., че подобна забрана е противоконституционна, защото е насочена специално към религиозно малцинство и нарушава принципа на равенство", заяви IGGO.

Правителството твърди, че се е опитало да избегне това. „Ще бъде ли прието от Конституционния съд? Не знам. Направих всичко, което можах“, каза Яник Шети. Пробен период за повишаване на обществената осведоменост ще започне през февруари 2026 г., като забраната ще влезе в сила през септември следващата година, в началото на новата учебна година.