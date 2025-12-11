Lockheed Martin дарява на Румъния система за дронове VXE30 за близо милион евро

Румънското правителство одобри в четвъртък приемането на дарението от Lockheed Martin Global Inc. на система за безпилотни летателни апарати VXE30 на стойност над 920 000 евро, която ще бъде администрирана от Службата за охрана и защита (SPP) в подкрепа и рационализиране на оперативните мисии на службата, пише Mediafax.

Според изпълнителната власт, системата ще подпомогне изпълнението на оперативните мисии на SPP, допринасяйки за поддържането на високо ниво на ефективност и безопасност при конкретни действия.

Дарението позволява на институцията да оптимизира ресурсите си, без допълнителни разходи за румънската държава, пише techrider.ro .

Правителството на Румъния подчертава, че новото оборудване ще улесни наблюдението и намесата в ситуации, които изискват съвременни технически средства, като по този начин ще засили оперативните възможности на Службата за охрана и защита .