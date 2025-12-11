Крадци задигнаха над 600 артефакта от британски музей

Повече от 600 артефакта от колекцията за Британската империя и Британската общност са били откраднати от музея в Бристол.

Полицията публикува кадри от охранителни камери, пише The Guardian.

Предметите са били взети от външното складово помещение на музея на 25 септември между 1:00 и 2:00 часа през нощта.

Според силите на реда предметите са със „значителна културна стойност“ за историята на Великобритания.

Полицията посочва, че желае да разговаря с четиримата мъже, заподозрени за кражбата, и се обръща към обществеността за информация. Не е ясно защо молбата се отправя повече от два месеца след престъплението.

"Кражбата на толкова много предмети, които имат значителна културна стойност, е сериозна загуба за града", каза разследващият офицер Дан Бърган.

"Тези предмети, много от които са дарения, са част от колекция, която предоставя поглед към многопластова част от британската история, и се надяваме, че обществеността може да ни помогне да изправим виновните пред правосъдието", допълни той.