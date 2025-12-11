Франция срещу Англия: Спорът за произхода на шампанското се разгаря

В Англия не е имало такова ограничение

Във Франция англичаните имат репутация на хора, които не знаят „нищо за нищо“. Тогава беше още по-обидно да се предположи, че те биха могли да изобретят един от най-гордите износни стоки на Франция: шампанското.

На събитие в Троа миналата седмица членовете на асоциацията на производителите на шампанско лозарство очакваха реч, възхваляваща славното им минало. Вместо това, Жан-Робер Пите, председателят на Академията за морални и политически науки, предизвика „раздвижване“, като приписа изобретяването на шампанското на английски търговци от 17-ти век, според вестник L'Union.

76-годишният Пите, бивш президент на университета Сорбона в Париж и един от най-изтъкнатите френски исторически географи, каза:

„Като цяло французите имат много проблеми с приемането на тази идея. Те смятат, че е невъзможно англичаните, които според тях не знаят нищо за нищо, да са изобретили шампанското. Всички бяха много учтиви по време на речта ми, но след това дойдоха при мен и казаха: „Прекали сте“.“

Пите, самопровъзгласил се за англофил и известен експерт по историята на виното и храната, каза, че е писал и говорил за ролята на англичаните в развитието на френските вина, от Бордо до Шампан, в продължение на две десетилетия.

Английските търговци нарушават френския обичай, като ги продават в бутилки. Във Франция практиката е незаконна по това време - властите са решили, че виното трябва да се продава в бъчви, а не в бутилки, които са били разглеждани като фактор за данъчни измами и контрабанда, както и като риск за живота и крайниците, предвид склонността им да експлодират по време на вторична ферментация, пише The Times.

В Англия не е имало такова ограничение. Всъщност бутилките са били особено устойчиви, защото английските стъклари са започнали да използват пещи на въглища след парламентарен декрет, ограничаващ използването на дървесина.

Другото английско нововъведение е добавянето на захар към шампанското, за които Пите казва, че са „кисели“ и „негодни за пиене“ по време на Малкия ледников период. Захарта произвежда мехурчета, които са били хванати вътре в бутилките от тапите, което е друго английско откритие. Пити каза, че резултатът всъщност е първото шампанско, каквото го познаваме днес.

На французите им отнело няколко десетилетия, за да разберат ползите от добавянето на блясък към шампанското.