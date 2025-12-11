Как падането на Покровск влияе на фронта?

След 2022 г. войната се превърна в настъпателна борба

Превземането на Покровск от Русия изглежда е въпрос на „кога“, а не на „дали“, и макар че падането му няма да доведе до срив в отбраната на Украйна, то отслабва Киев в чувствителен момент от водените от САЩ преговори за прекратяване на войната.

На 1 декември Москва заяви, че има пълен контрол над Покровск, два дни преди специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговият зет да проведат разговори в Кремъл с президента Владимир Путин по план, който според тях е близо до финализиране.

Десет дни по-късно Украйна твърди, че нейните войски все още държат позиции в северната част на града, който е бил дом на 60 000 души преди пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. и е служил като важен логистичен център за армията до затварянето на боевете, пише Reuters.

Тази седмица Тръмп взе по-твърд тон по отношение на Украйна,

като заяви пред Politico, че Русия има предимство във войната и че украинският президент Володимир Зеленски трябва да започне да „приема нещата“.

След 2022 г. войната се превърна в настъпателна борба, като нито една от страните не успяваше лесно да завземе територия. Русия започна нова офанзива в края на 2023 г. и контролира около 19,2 % от територията на Украйна, което е с малко над 1 процентен пункт повече, отколкото в края на 2022 г.

Покровск, който се намира на възвишение в Донецка област, ще бъде първият град, превзет от Русия след Авдийвка на изток в началото на 2024 г. По-голямата част от него се намира в руини и са останали само 1200 от жителите му.

Руските войски настъпват на групи от по шест или по-малко души, твърдят силите на Киев, като разчитат на един или двама войници, за да пробият пропускливата отбрана и да се закрепят в някоя сграда.

По-рано този месец Путин заяви, че Покровск, който Русия нарича Красноармейск по името на Червената армия от съветската епоха, е идеалната платформа, от която могат да се извършват нападения във всяка посока.

Русия вероятно планира да се опита да обкръжи „градовете-крепости“ Славянск и Краматорск на североизток от Покровск и да използва височината, за да изстрелва дронове на по-големи разстояния - каза Музика.

Наскоро войските на Москва навлязоха както в Запорожка област на юг, така и в Днепропетровска област на изток, въпреки че последната не е сред петте украински области, незаконно анексирани от Русия.

От август насам украинските сили атакуват руската петролна индустрия, опитвайки се да намалят приходите и да създадат недостиг на гориво. Съвсем наскоро те преследваха кораби, плаващи за руски петрол в Черно море.

Русия нанася вълна след вълна масивни ракетни и дронови удари, причинявайки мащабни прекъсвания на електрозахранването в цяла Украйна и сериозни щети на електроенергийната система.