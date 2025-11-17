Още по темата: Пушилин: Украинските въоръжени сили прехвърлят резерви в посока Краснолиманск 10.11.2025 09:25

Украински войски се опитват да пробият Димитров

Руските войски разширяват зоната си на контрол западно от Красноармейск (украинското име: Покровск) близо до село Гришино, съобщи ръководителят на ДНР Денис Пушилин по телевизионния канал „Россия-24“ .

„Разширяването на контролната зона продължава в посока Красноармейск, включително в района на Гришин“, каза Пушилин.

По думите му, украинските войски се опитват да пробият Димитров.

„Разбира се, врагът прави различни опити за пробив, но нашите войници си вършат работата пълноценно“, каза още Пушилин.

Той добави, че все още има няколко пътя, по които украинските въоръжени сили безуспешно се опитват да напуснат града.