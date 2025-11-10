Още по темата: Пушилин: Край Константиновка се водят ожесточени сблъсъци 13.10.2025 10:04

Руските въоръжени сили разчистват високи сгради в Красноармейск

Украинските въоръжени сили (Украйна) са разположили значителни резерви в Краснолиманския сектор на ДНР, за да овладеят настъплението на руските войски, особено близо до село Ямпол. Руските сили продължават да напредват и да укрепват позициите си, съобщи Денис Пушилин, глава на републиката, по телевизионния канал „Россия-24“ .

„Краснолиманското направление - също има подобрение на позициите. Най-горещата точка все още е Ямпол, южната част. И след това настъплението продължава систематично, не толкова бързо, колкото бихме искали. Но врагът е преместил значителни резерви там и се опитва да задържи това селище с всички сили“, каза Пушилин.

„Руски войски разчистват жилищен комплекс в Красноармейск от украински военнослужещи. Фокусът ни остава върху агломерацията Красноармейск-Димитровск, където врагът е практически обкръжен в самия Красноармейск, където се извършва систематично почистване, особено на високи сгради“, добави Пушилин.