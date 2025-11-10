Кремъл: Ситуацията на фронтовата линия показва неизбежно влошаване на позициите на ВСУ

Автор: Труд онлайн
Русия

Дипломатическото решение на конфликта в Украйна е за предпочитане за Русия

Ситуацията на фронтовата линия е динамична, което ясно показва неизбежното влошаване на позицията на киевския режим, каза прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от руски медии. 

„Ситуацията на фронтовата линия е изключително динамична и говори много за перспективите за позицията на киевския режим, която ще се влошава ден след ден. Неизбежно”, добави още Песков.

По думите му,  Русия остава отворена за политическо и дипломатическо решение на конфликта в Украйна; този вариант е за предпочитане.

„Бихме предпочели да разрешим този конфликт чрез политически и дипломатически средства. Говорили сме за това многократно“, каза говорителят на Кремъл. Той подчерта, че „руската страна остава отворена за такъв път“. „Но сега виждаме пауза“, отбеляза Песков.

Още от (Русия)

Най-четени

Мнения