Дипломатическото решение на конфликта в Украйна е за предпочитане за Русия

Ситуацията на фронтовата линия е динамична, което ясно показва неизбежното влошаване на позицията на киевския режим, каза прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от руски медии.

„Ситуацията на фронтовата линия е изключително динамична и говори много за перспективите за позицията на киевския режим, която ще се влошава ден след ден. Неизбежно”, добави още Песков.

По думите му, Русия остава отворена за политическо и дипломатическо решение на конфликта в Украйна; този вариант е за предпочитане.

„Бихме предпочели да разрешим този конфликт чрез политически и дипломатически средства. Говорили сме за това многократно“, каза говорителят на Кремъл. Той подчерта, че „руската страна остава отворена за такъв път“. „Но сега виждаме пауза“, отбеляза Песков.