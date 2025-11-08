Москва показва зъби: Су-35 подсилва руската стратегия във войната с Украйна

Русия продължава да укрепва изтребителния си флот, докато войната ѝ в Украйна бушува. Според руски държавни медии, Обединената самолетостроителна корпорация достави шеста партида изтребители Су-35С на Москва по-рано този месец, пише The National Interest.

Руският въздушен флот в Киев разчита в голяма степен на гъвкавостта, предоставяна от контингента ѝ от Су-35, което прави тази съобщавана доставка още по-значима за Кремъл. На 1 ноември Русия представи своите изтребители Су-35 на авиошоуто в Нанчан, където нейната ескадрила за акробатика „Руски витязи“ прелетя на няколко местни платформи пред присъстващите. Въпреки че Москва притежава по-модерния наследник на Су-57 от пето поколение, тя очевидно все още счита своите Су-35 за водещи изтребители в своята въздушна стратегия.

Су-35 Flanker-E/M

Су-35С е силно модифицирана еволюция на класическата серия Су-27 „Фланкър“. По време на разгара на Студената война съветските инженери започват да концептуализират наследник на платформата, произведена от „Сухой“, която би могла по-добре да се конкурира с нарастващия флот от четвърто поколение изтребители на Съединените щати. В крайна сметка платформата Су-35 става обозначение за два подобрени варианта на по-старата платформа за противовъздушна отбрана Су-27. Към края на 80-те години на миналия век първият прототип на Су-35, известен преди като Су-27М, извършва първия си полет. Су-35С, обозначен от НАТО като „Фланкър-Е/М“, вероятно се е превърнал в предпочитаната изтребителна платформа на Москва.

Самолетът е задвижван от произведените в страната турбовентилаторни двигатели Sturn/UFA AL-31F 117S, което му позволява да достига скорости над 2,25 Маха (пъти по-големи от скоростта на звука). По отношение на сензорите и радарите, Су-35 е оборудван с пасивен електронно сканиращ радар N035 Irbis-E, който представлява подобрение спрямо радара, вграден в предшественика му Су-27. Освен това, Flanker-E/M е оборудван със система за електронно противодействие L175 Khibiny-M и оптоелектронна система за насочване OLS-35 в пилотската си кабина.

Модификации и възможности на Су-35

През годините руската платформа е претърпяла няколко модификации и основни промени, за да остане доминиращ играч във въздуха. Едно от по-важните подобрения, включени в руската платформа, е система за управление на оръжията, включваща радарна решетка с фазирана решетка и импулсно-доплерово проследяване. Тази нова система N011 Bars позволява на Flanker да проследява цели под хоризонта, което позволява на изтребителя от поколение 4,5 да взаимодейства по-добре с наземни цели. Забележително е, че тази подобрена система е способна да проследява 15 цели едновременно и да изстрелва шест ракети едновременно.

Що се отнася до оръжейните възможности, Су-35С е доста смъртоносен. Руският изтребител може да носи множество ракети „въздух-въздух“ и „въздух-земя“, включително „Вимпел“ Р-27, „Молния“ Х-29 и далекобойната Х-58 УШЕ. Както е подробно описано от Air Force Technology , „Су-35 може да бъде въоръжен с гама от управляеми бомби, включително телевизионно насочваната бомба КАБ-500Кр, сателитно насочваната бомба КАБ-500С-Е, лазерно насочваната бомба ЛГБ-250, телевизионно насочваната бомба Каб-1500Кр и лазерно насочваната бомба КАБ-1500ЛГ. Самолетът може да бъде въоръжен и с 80-милиметрови, 122-милиметрови, 266-милиметрови и 420-милиметрови ракети.“

Въпреки че Су-57 може да е технически по-добър от Flanker-E/M на хартия, липсата на боен опит на изтребителя от пето поколение вероятно е повлияла на ограниченото му използване в продължаващата война в Украйна. Москва ще продължи да разполага с още изтребители Су-35С, за да задоволи нуждите си от въздушна техника.

За автора: Мая Карлин

Мая Карлин, автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest, е анализатор в Центъра за политика на сигурност и бивш стипендиант на Anna Sobol Levy в IDC Herzliya в Израел. Тя е автор на статии в много издания, включително The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Можете да я следите в Twitter: @MayaCarlin. Карлин има над 1000 публикувани статии през последните няколко години по различни въпроси, свързани с отбраната.