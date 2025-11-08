Путин назначи нов заместник-секретар на Съвета за сигурност

Президентът на Русия Владимир Путин назначи Андрей Булга за заместник-секретар на Съвета за сигурност на страната, според указ, публикуван на уебсайта на Кремъл в събота, предава Reuters. До сега той беше един от заместник-министрите на отбраната на Русия.

Неговото място заема генерал-полковник Александър Санчик. Досега той бе командващ Южния военен окръг.

Путин е председател на Съвета за сигурност, негов заместник е Дмитрий Медведев. Секретар е Сергей Шойгу, който бе заменен на поста министър на отбраната от Андрей Белоусов.