Кремъл отрече слухове за напрежение между Путин и Лавров

Кремъл отхвърли спекулациите, че руският външен министър Сергей Лавров е изпаднал в немилост пред президента Владимир Путин, след като плановете за среща между Путин и Доналд Тръмп бяха замразени, съобщи Ройтерс.

Според информация от руските медии Лавров е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на 20 октомври, за да обсъдят възможна среща на върха в Будапеща, посветена на мирно споразумение за Украйна. Малко след това обаче Тръмп заяви, че не вижда смисъл от подобна среща и я отмени.

Отсъствието на Лавров от заседанието на руския Съвет за сигурност тази седмица и решението на Путин да изпрати свой заместник начело на руската делегация за срещата на Г-20 подхраниха слухове, че президентът е недоволен от министъра.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи тези твърдения като „напълно неверни“.

„Ще ви дам кратък отговор – в тези информации няма нищо вярно“, каза той пред журналисти.

На въпрос дали Лавров ще запази поста си, Песков отговори:

„Разбира се. Той продължава да работи като външен министър.“