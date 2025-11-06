„Двойни стандарти“: Мария Захарова с критика към генералния секретар на НАТО

За какви глобални правила говори той?

Мария Захарова разкритикува генералния секретар на НАТО Марк Рюте заради коментарите му, че Русия си сътрудничи с авторитарни държави. Говорителят на руското външно министерство реагира остро в своя канал в Telegram, след като Рюте заяви, че „Русия не е сама в опитите си да подкопава глобалните правила – тя си сътрудничи с Китай, Северна Корея, Иран и други“.

„За какви глобални правила говори той?“ – попита Захарова. Тя подчерта, че никоя държава от НАТО не е прекратила отношенията си с Китай, въпреки критиките към Москва.

„Наскоро се проведе среща на върха между САЩ и Китай – не чух Рюте да укорява американския президент за това“, заяви тя, визирайки срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин.

Според Захарова, Русия и Китай, както и мнозинството от държавите по света, са заявявали ангажираност към международното право, докато „НАТО многократно го е нарушавало с агресивните си действия и нелегитимни коалиции – от нахлуването в Ирак до бомбардировките над Югославия“.