За една нощ българка стана звезда в Русия

25-годишната Славея Иванова от Шумен срази журито на най-популярното музикално шоу

Славея Иванова от Шумен за една нощ стана истинска звезда в Русия. Младата българка се яви в най-известното музикално предаване “Ну-ка, все вместе” (“Хайде, всички заедно!“) и плени сърцата на журито с мощния си глас. Въпреки, че не говори руски, а песента беше на английски, това не попречи на музикалната комисия да ѝ даде максимален брой точки, с които тя ще се яви на финала на формата.

Славея изпълни "Stone cold" на Деми Ловато. В Русия масово коментират, че вариантът на Славея звучи по-добре и от самия оригинал.

Това е седми пореден сезон на "Ну-ка, все вместе". Той се излъчва пред многомилионната аудитория на телевизионния канал “Россия-1”.

"Благодарна съм и горда, че имам възможността да представя България достойно и че 100 от 100 музикални експерти оцениха толкова високо моето изпълнение и ме удостоиха с избора си да оглавя първото място в епизода, насред жестока конкуренция! Москва е изключително красива и величествена и благодаря и за това, че успях да я видя и разгледам колкото е възможно, покрай цялата подготовка! Екипът на предаването ме посрещнаха с голяма грижа и топло отношение, от което останах само с хубава емоция от цялото преживяване! При всяка следваща възможност ще се връщам отново! Благодаря, благодаря, благодаря от цялото ми сърце!”, написа Славея в социалните мрежи.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов също коментира новината с нашенката:

"Една българка в Русия се превърна в звезда буквално за една нощ. Нашата сънародничка Славея Иванова се записва за участие в телевизионното шоу "Ну-ка, все вместе" и само с една изпълнена от нея песен успява да накара не само журито, но и милионна руска публика да се влюби в нея.



Изгледайте нейното участие. Тя говори на български, пее на английски, но руското жури реагира изключително ласкаво и дружелюбно и накрая и дава максималния брой от 100 точки.

Само с една песен Славея буквално унищожи цялата антируска пропаганда в България. Изгледайте видеото и вижте какво казват за нас, българите, руснаците. А след това го споделете!



Никой и нищо не може да скрие истината. А тя е, че България и Русия могат да бъдат само приятели и съюзници, и никога врагове!", написа Костадинов.