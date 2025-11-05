Медведев: САЩ принудиха Русия да обмисля ядрени опити

Още по темата: Путин свика висши служители, нареди да се подготвят ядрени опити 05.11.2025 17:35

Русия беше принудена да започне да оценява възможността за подготовка на ядрени опити поради действията на САЩ. Това заяви днес, 5 ноември, заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя Telegram канал, предават руски медии.

Тръмп, припомни Медведев, е "президент на Съединените щати и последствията от думите му са неизбежни“:

"Русия ще бъде принудена да оцени осъществимостта на провеждането на собствени пълномащабни ядрени опити“.

Припомняме, че по-рано Тръмп обяви, че е инструктирал Пентагона незабавно да възобнови изпитанията на ядрени оръжия, позовавайки се на факта, че някои други страни вече го правят. Американският лидер не уточни за какви тестове говори, нито дали има предвид детонацията на ядрени бойни глави.