Руското МО: Ударени са завод за сглобяване на дронове и складове за боеприпаси в рамките на 24 часа

В рамките на 24 часа руските въоръжени сили удариха украински завод за сглобяване на дронове, военни енергийни обекти и складове за боеприпаси, съобщи руското министерство на отбраната.

„Оперативно-тактическата авиация, ударните безпилотни летателни апарати, ракетните войски и артилерията на войсковите групировки на руските въоръжени сили са повредили обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, поддържащи украинските въоръжени сили, завод за сглобяване на безпилотни летателни апарати, складове за боеприпаси и временни пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 142 района“, се казва в изявлението.