Путин: Русия ще постави ракети „Сармат“ на бойно дежурство догодина

Тази година ще заведем тежката „Сармат“ в бойни изпитания

Руският президент Владимир Путин обяви, че Руската федерация ще разположи ракети „Сармат“ на пробно бойно дежурство тази година и на бойно разгръщане следващата година. Освен това лидерът отбеляза, че Русия изпълнява всички свои планове за оръжия благодарение на своите инженери и работници.

„Тази година ще заведем тежката междуконтинентална ракетна система „Сармат“ в бойни изпитания, а догодина – на бойно дежурство“, каза Путин, говорейки в Кремъл на церемония по награждаване на разработчиците и инженерите на най-новите руски оръжия, съобщават руски медии.