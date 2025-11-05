Путин подписа указ за временен губернатор на Тверска област

Президентът на Русия Владимир Путин назначи Виталий Королев за временно изпълняващ длъжността губернатор на Тверска област, съобщават руски медии. Королев е бил заместник-ръководител на Федералната антимонополна служба на Русия.

Съгласно указа, Королев ще заеме поста до встъпването в длъжност на новоизбрания губернатор на Тверска област. Указът влиза в сила от момента на подписването му.

„Назначавам Виталий Королев временно изпълняващ длъжността губернатор на Тверска област до встъпването в длъжност на новия избран губернатор“, се посочва в официалния документ.