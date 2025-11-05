Русия използва плъзгащи се бомби с реактивен мотор срещу Украйна

Русия стартира употребата на модернизирани плъзгащи се бомби с реактивен мотор, предназначени за поразяване на цели зад фронтовата линия, съобщават украински военни източници. Новите бомби представляват надграждане на арсенала на Москва и допълнително натоварват противовъздушната защита на Украйна, съобщава Financial Times.

Първите удари с тези оръжия бяха извършени през октомври в южните райони на Одеса и Николаев, както и в източния регион на Полтава. Дотогава управляемите бомби KAB, изстрелвани от съветски изтребители Су-34, имаха обхват до 80 км и се използваха близо до фронтовата линия. С добавянето на реактивен мотор обсегът им се увеличава до 200 км, според заместник-началника на украинското военно разузнаване Вадим Скибицки.

Украински експерти отбелязват, че някои от реактивните мотори на бомбите са базирани на китайски технологии, лесно достъпни за закупуване. Тези оръжия са насочени главно към енергийна инфраструктура и военни обекти.

Модернизацията включва и добавяне на крила и навигационни комплекти, което позволява на бомбите да се плъзгат десетки километри, преди да експлодират, като оставят кратери с диаметър до 20 метра и дълбочина до 6 метра.

Според украинските военни, тези бомби могат да бъдат блокирани с електронна война или свалени с противовъздушни ракети, но настоящите ресурси на Украйна са ограничени заради постоянните ракетни и дронови атаки от Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че страната е получила американски системи Patriot от Германия, за да укрепи въздушната си отбрана. Въпреки това ефективността на защитата срещу модернизираните плъзгащи се бомби остава предизвикателство, а съотношението на прихващане на крилати ракети е спаднало от 37% през лятото до едва 6% през септември.

Специалисти подчертават, че въпреки предимствата на плъзгащите се бомби с реактивен мотор, те могат да носят ограничен полезен товар до 250 кг и реактивното задвижване обхваща само част от полета им, което ограничава потенциала им.