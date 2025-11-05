Стратегическият украински град Покровск: Защо Русия настоява да го превземе

Русия иска да завладее целия регион Донбас

Руските сили напредват в източния украински град Покровск, унищожават попаднали в капан украински военни формирования и отблъскват украинските усилия да се измъкнат от обкръжението, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Reuters.

Висшият военен командир на Украйна Олександър Сирски, който е изчислил, че Русия има над 100 000 войници, които се сражават в района, казва, че неговите сили упорито се опитват да изтласкат руските сили и като цяло удържат позициите си.

Покровск е пътен и железопътен възел в източната част на Донецка област в Украйна с предвоенно население от около 60 000 души. Повечето хора вече са избягали, всички деца са евакуирани и сред разрушените жилищни сгради и разбитите пътища са останали малко цивилни.

Единствената украинска мина за производство на коксуващи се въглища, използвани в някогашната огромна стоманодобивна промишленост, се намира на около 10 км западно от Покровск. Украинският производител на стомана Метинвест заяви през януари, че е преустановил минните дейности там.

Русия иска да завладее целия регион Донбас, който включва Луганска и Донецка област. Украйна все още контролира около 10 % от Донбас - площ от около 5 000 кв. км, предимно в северната част на Донецк.

Превземането на Покровск, наричан от руските медии "вратата към Донецк", и на Костантиновка на североизток, която руските сили също се опитват да обкръжат, ще даде на Москва платформа за придвижване на север към двата най-големи останали контролирани от Украйна градове в Донецк - Краматорск и Славянск.

Това би дало на Москва и най-важната ѝ единична териториална придобивка в рамките на Украйна, откакто в началото на 2024 г. превзе разрушения град Авдийвка.

Руският президент Владимир Путин заяви, че Донбас вече е юридически част от Русия. Киев и повечето западни държави отхвърлят завземането на територията от Москва като незаконно заграбване на земя.

Някои западни военни анализатори, като Роб Лий, старши научен сътрудник в базирания в САЩ Институт за външнополитически изследвания, казват, че превземането на Покровск ще донесе на Русия важна победа, особено ако успее да го направи до края на годината.

Русия заплашва Покровск от повече от година. Вместо пълните фронтови атаки, които използваше в предишни сражения, като например кървавата кампания за град Бахмут с подобни размери, руската армия използва клещовидно движение, за да обгради постепенно Покровск и да застраши украинските линии за снабдяване.

Руските сили тормозят украинските войски, като изпращат малки части и безпилотни самолети, за да нарушат логистиката и да посеят хаос в тила им, преди да изпратят по-големи подкрепления.

Украйна твърди, че руската офанзива е довела до огромни загуби на нейните сили. Москва твърди, че именно Украйна, със значително по-малкото си население, е изложена на риск от изчерпване на хората и че собствената ѝ по-бавна тактика е предназначена да сведе до минимум жертвите.