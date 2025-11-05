Москва не е получила никакви разяснения от Вашингтон относно изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за възобновяване на американските ядрени изпитания. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на брифинг, цитиран от руските медии.

„Не, отговорът е не“, заяви Песков, когато бе попитан дали САЩ са обяснили какво точно имат предвид под възобновяване на ядрените опити. Той уточни, че Москва няма яснота какви видове изпитания възнамерява да проведе Вашингтон.

Миналата седмица президентът Тръмп обяви, че е разпоредил на Пентагона незабавно да възобнови ядрените опити, тъй като „някои други страни вече ги извършват“. Американският лидер обаче не уточни дали става дума за реални подземни взривове или за симулирани тестове.

Песков също така коментира, че Киев е отказал предложението да бъдат допуснати журналисти в районите, където украински части са обкръжени от руските сили.

„Киев има какво да крие — те прикриват бедственото положение на своите войски в тези райони“, заяви говорителят на Кремъл.

По думите му западни журналисти са изявили интерес да посетят зоните на бойни действия, но украинската страна е отхвърлила предложението.

Руският Министерство на отбраната по-рано определи положението на украинските части в районите на Купянск и Красноармейск като „критично“, посочвайки, че единствената им възможност за спасение е капитулацията.