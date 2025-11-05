Увеличаването на обхвата на това оръжие поддържа руските самолети в по-безопасна зона

Николай Гогол е украинец, но и едно от най-значимите имена в руската литература. Гордеещ се с културната идентичност на Русия, Гогол пише един от най-известните си разкази - „Вечери в селската къща Диканка“ - през 1831 г. от столицата на империята Санкт Петербург. Текстът представя чудесни герои от този селски район на Полтавска област в Източна Украйна. Писателят разказва за силите на доброто и злото във фолклора на родната си страна. Демоните са се спуснали от небето, за да измъчват хората, подобно на руската въздушна бомба, паднала върху региона на 20 октомври.

Новината предизвика отзвук в тази отдалечена от фронта на войната провинция. Безпилотните самолети и ракетите с далечен обсег са хлябът на Полтава, но не и въздушната бомба. Управляемите авиационни бомби (КАБ) са оръжия, които руските изтребители-бомбардировачи пускат от километри над земята и се плъзгат към целта си. Досега КАБ се използваха за прелитане на не повече от 50 км, като в първата фаза на войната (2022-2023 г.) се съсредоточаваха върху поразяването на първата линия на отбрана на Украйна, а след това (от 2024 г.) - върху логистичните центрове в непосредствения тил, пише El Pais.

С технологичните подобрения КАБ са в състояние да покрият 70 и дори 90 километра, но бомбата, паднала в района на Диканка, е прелетяла повече от 100 километра, според оценките на украинската армия.

Благодарение на технологичните подобрения KAB могат да покрият 70 и дори 90 километра, но бомбата, паднала в района на Диканка, е прелетяла повече от 100 километра, според оценки на украинската армия. Това не е изолиран случай: през октомври за първи път се съобщава за няколко подобни атаки с КАБ: в Лозова, Харковска област, бомбата се плъзга на 130 километра; в Одеска област на юг - на сто километра. Миколайв, също на юг, Днепър и Криви Рих, на изток, са били други цели, отдалечени от боевете, при които КАБ за първи път е пристигнала на тяхна територия.

На 20 октомври разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна (МОУ) съобщи, че противникът е започнал серийно производство на новите модули UMPK - системи, които са вградени в бомбите Grom-1 и Grom-2 и им позволяват да изминат 200 километра. Технологията на УПМБ трансформира конвенционалната бомба, като добавя крила, малък реактивен двигател и система за насочване.

Увеличаването на обхвата на това оръжие поддържа руските самолети в по-безопасна зона на действие по отношение на украинските зенитни ракети. А от икономическа гледна точка това е очевидно предимство, според украинския портал за отбранителни анализи „Милитарний“, тъй като арсеналът на Русия от авиационни бомби е много по-голям от този на ракетите, а цената е много по-ниска: докато производството на КАБ със система УМПК може да струва 250 000 долара (около 220 000 евро), производството на крилата ракета със система УМПК може да струва 250 000 долара (около 220 000 евро), крилата ракета със система УМПК е много по-евтина.