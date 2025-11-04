Путин поздрави руснаците с Деня на народното единство: Днес, както преди 4 века, Русия защитава своя суверенитет

Владимир Путин поздрави руския народ с Деня на националното единство и връчи държавни и президентски награди за принос към укрепването на единството на нацията, съобщават руските медии. Сред наградените бяха представители на обществени и религиозни организации, бизнес елита и чуждестранни културни дейци.

Путин отбеляза, че Русия има много верни приятели сред представителите на интелектуалните, творческите и бизнес средите в различни държави. Президентът заяви, че Русия знае как да се сплоти пред заплахите и затова ценността на нейното единство е неоспорима.

„Този празник е учреден в памет на героизма на нашия народ, който се изправи да защити независимостта на родината ни преди повече от четири века. Именно неговото голямо единство, отговорност и дълг към Отечеството ни позволиха да укрепим основите на държавата и да защитим свещеното право да се придържаме към собствените си корени и морални устои“, заяви той.

„Ние знаем как да сплотим редици, за да решим заедно проблемите пред лицето на глобалните предизвикателства и заплахи. И да се радваме заедно на победите, постиженията и успехите“, каза руският президент.

По думите на Владимир Путин, Русия днес, както през 1612 г., защитава своя суверенитет.

Сред наградените на церемонията в Кремъл бяха патриарх Кирил, президентът на Руската благотворителна фондация „Александър Солженицин“ и вдовицата на писателя Наталия Солженицина, ръководителят на Духовното управление на мюсюлманите в Руската федерация мюфтия Равил Гайнутдин, главният равин на Русия Берл Лазар и други.

Преди това, Путин положи цветя на Pаметника на Минин и Пожарски на Червения площад. Руският лидер беше придружен от церемониална гвардия и Негово Светейшество патриарх Кирил Московски и на цяла Рус.

В церемонията участваха представители на различни вероизповедания, както и членове на обществени и младежки организации. Президентът разговаря и с млади доброволци и деца на герои, участници в Специалната военна операция, от Севернокавказкия военен окръг.

Днес Владимир Путин одобри два нови празника: Ден на коренното малцинствено население и Ден на езиците на народите на страната. Те ще се честват съответно на 30 април и 8 септември.