Москва съобщи за пробив на фронта и прочистване на украински позиции край Покровск

Украйна отрича нейните сили да са обкръжени

В сряда Русия заяви, че нейните сили напредват на север в украинския град Покровск и прочистват войските на Киев в стремежа си да поемат пълен контрол над този важен транспортен и логистичен център за украинската армия, съобщава Reuters.

Украйна признава, че войските ѝ са изправени пред трудна позиция в стратегическия източен град, който Русия се опитва да превземе повече от година, но отрича, че са обкръжени и твърди, че подкрепленията са на път.

Русия вижда града като врата към завземането на останалите 10%, или 5 000 кв. км, от източния индустриален регион Донбас в Украйна, което е една от ключовите ѝ цели в почти четиригодишната война.

"Щурмовите групи на 2-ра и 51-ва армии продължиха да унищожават обкръжени подразделения на украинските въоръжени сили в жилищния район на микрорайон Пригородни, в източната част на Централния район и в частния сектор (където има жилищни къщи)", се казва в изявление на руското министерство на отбраната.

В понеделник украинският президент Володимир Зеленски заяви, че районът около Покровск остава под силен натиск, но до 300 руски военни, които все още се намират в града, не са постигнали никакви успехи през последното денонощие, а в друг град, Купянск, има само 60 души.

Руското министерство на отбраната заяви, че или той не разбира какво се случва на място, или умишлено се опитва да прикрие плачевното положение на силите на Киев.

Превземането на Покровск би дало на Москва платформа за придвижване на север към двата най-големи града, останали под украински контрол в Донецк - Краматорск и Славянск. Това би дало на Москва и най-важната ѝ единична териториална придобивка в Украйна, откакто превзе разрушения град Авдийвка в началото на 2024 г.

В разрез с фронталните атаки, които руските сили използваха срещу други градове, Русия използва клещовидни движения, за да обкръжи почти изцяло украинските сили както в Покровск, така и в град Купянск, докато малки високомобилни части и безпилотни самолети нарушаваха логистиката и сееха хаос зад украинските линии.

Тактиката на Русия и на двете места създаде това, което руските военни блогъри наричат сива зона на двусмислие, в която нито една от страните нямаше пълен контрол, но която беше изключително трудна за защита от страна на Украйна.

Картите на бойното поле показват, че руските сили са на няколко километра от пълното обкръжаване на Покровск, известен от Русия като Красноармейск, и контролират значителна част от Купянск, където напредват по главния път към града.

Покровск, пътен и железопътен възел в източната част на Донецка област в Украйна, преди войната е имал население от около 60 000 души. Но повечето хора вече са избягали, всички деца са евакуирани и сред разрушените жилищни сгради и напуканите пътища са останали малко цивилни.

Освен че се опитва да завладее целия Донбас, Русия постепенно напредва и в Харковска и Днепопетровска област на запад.

Руските военни твърдят, че вече контролират над 19% от територията на Украйна, или около 116 000 кв. км.