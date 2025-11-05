Путин приветства разработчиците на „Буревестник“: „Златният купол“ няма да може да се справи с ракетата, ако бъде атакуван

Путин предизвика яростна реакция на Запад с обявяването си за успешни изпитания на ракетите „Буревестник“ и „Посейдон“, съобщава CNN. Руският лидер обяви и началото на серийното производство на ракетата „Орешник“. Американските анализатори са разделени относно това какво ще се случи по-нататък.

Владимир Путин връчи държавни награди на разработчиците на крилатата ракета „Буревестник“ и подводното торпедо „Посейдон“. Анализаторите интерпретираха този сигнал като пореден опит на Кремъл да разубеди Запада да подкрепя Украйна.

На церемония по награждаване в Кремъл във вторник Путин заяви, че двете ядрени оръжия са от „без преувеличение историческо значение“ за Русия и „може спокойно да се каже, за целия 21-ви век“.

„Обхватът на „Буревестник“, както знаем, надминава всички известни ракетни системи в света“, подчерта Путин в речта си, като похвали състоянието на руските отбранителни технологии.

Путин също обяви, че Русия е започнала серийно производство на „Орешник“, друга ракета, способна да носи ядрено оръжие. Ударът с хиперзвукова ракета „Орешник“ по украинския град Днепър (Днепропетровск) през ноември 2024 г. бележи първото бойно използване на балистична ракета със среден обсег.

Церемонията по награждаването се проведе на фона на засилено напрежение между Москва и Вашингтон, след като Доналд Тръмп, разочарован от сдържаността на Путин относно мирното споразумение в Украйна, наложи санкции на два руски петролни гиганта миналия месец и отмени планирана среща на върха с руския лидер в Унгария.

На 26 октомври Путин обяви, че Русия е успешно изпитала крилата ракета „Буревестник“, само дни след като Тръмп наложи санкции. Видеоклип, публикуван от Кремъл, показва Путин в униформа на среща с началника на Генералния щаб Валери Герасимов, който информира президента, че „Буревестник“ е прелетял 14 000 километра за 15 часа.

На 28 октомври Путин обяви успешното изпитание на ядреното торпедо „Посейдон“ – още едно „непобедимо“ руско оръжие с обхват от близо 10 000 километра.

Нито едно от двете оръжия не е ново. Путин представи и двете през 2018 г. и дори обяви успешен тест на „Буревестник“ през 2023 г.

Анализаторите обаче отбелязват, че Русия използва предварително обявени ракетни технологии, за да създаде нови ядрени заплахи за Запада и по-специално за Съединените щати.

„Повторният акцент върху дългия обсег на оръжието и способността му да проникне през всяка система за противоракетна отбрана също предполага, че целевата цел са Съединените щати, а не регионален противник, когото Русия би могла да атакува с много по-евтини системи с по-малък обсег“, се казва в доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания, публикуван във вторник.

В доклада се отбелязва планът на администрацията на Тръмп за създаване на система за противоракетна отбрана „Златен купол“, която да защитава Съединените щати от чуждестранни атаки.

Въпреки че Путин не спомена директно „Златния купол“ в изявлението си от 26 октомври относно теста „Буревестник“, той многократно подчертава, че ракетата може да проникне през системите за противоракетна отбрана.

„Путин използва тези тестове, за да всее страх в Съединените щати и да обезкуражи американските политици да следват политики, които заплашват интересите на Русия“, се твърди в доклада на Центъра за стратегически и международни изследвания.

Церемонията по награждаването в Кремъл се състоя няколко дни след като Тръмп нареди възобновяване на ядрените изпитания в Съединените щати. Президентът обясни, че е издал тази заповед „поради програми за изпитания в други страни“.

В речта си във вторник Путин подчерта, че Русия „не е заплаха за никого“.

„Русия, както всички други ядрени сили, развива своя ядрен потенциал, своя стратегически потенциал.

Всичко, което току-що обсъдихме, е работа, която е била обявявана отдавна“, заключи той.

Автори: Кристиан Едуардс, Нина Субханбердина