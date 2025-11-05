Русия призова украинските войници в Покровск и Купянск да се предадат

За среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп била необходима щателна подготовка

Вашингтон и Москва в постоянен контакт

Контрол над повече от 19% от Украйна

Русия заяви вчера, че украинските войници в Покровск и Купянск са обкръжени и следва да се предадат, тъй като в противен случай нямат шанс да оцелеят, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че Русия се опитва да установи контрол върху Покровск от миналата година, като част от плана си да превземе цялата Донецка област, около 10% от която все още е под контрола на украинските сили.

Руските сили почти са обкръжили украинските войници както в Покровск, така и в Купянск, посочва още Ройтерс. На карти на бойното поле се вижда, че само няколко километра делят руските сили от пълното обкръжаване на Покровск.

Агенция Интерфакс предаде, като се позова на Министерството на отбраната на Русия, че руските сили унищожават обкръжените украински войници в Покровск.

Руските сили казват, че понастоящем контролират повече от 19% от Украйна или 116 хиляди квадратни километра.

Русия обвини вчера Украйна, че укрива обкръжаването и тежкото положение на своите войски в източни райони и по-конкретно около градовете Покровск, Мирноград и Купянск, предадоха ДПА и ТАСС.

Киев отказа предложението на руския президент Владимир Путин да допусне чуждестранни, включително западни журналисти, до зоните на бойните действия, за да скрие истинската ситуация на фронта, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той попита риторично: “Какво крият в Киев? Крият бедственото положение на своите войски във (въпросните) райони.”

Междувременно заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че струпването на американски войски в Карибско море е необосновано и засилва напрежението в региона, предаде Ройтерс.

При американската кампания в Карибско море и източната част на Тихия океан, за която Вашингтон твърди, че е насочена срещу нелегалния трафик на наркотици, бяха атакувани най-малко 14 плавателни съда, в резултат на което бяха убити 61 души. През последните месеци САЩ установиха значително военно присъствие в карибския регион.

“Постоянно сме в контакт, не го крием. Дневният ред е обширен. Въпросите за сигурността заемат едно от централните места в този дневен ред”, каза Рябков в отговор на въпрос относно наличието на контакти между Москва и Вашингтон на фона на изявленията на американския президент Доналд Тръмп за извършване на ядрени опити.

За среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп е необходима щателна подготовка и министерствата на външните работи на двете страни се занимават с нейната съдържателна страна, каза още руският дипломат, цитиран от ТАСС.