Песков: САЩ уведомиха Русия за изстрелването на междуконтиненталната ракета Minuteman III

Вашингтон е уведомил Москва предварително за днешното изстрелване на междуконтиненталната балистична ракета Minuteman III. Това заяви днес говорителят на президента Дмитрий Песков, предават руски медии.
"Разбира се“, каза Песков на въпрос на руска медия дали САЩ са предупредили Русия за изстрелването на ракетата. Той отбеляза, че всички държави, включително Русия, са задължени да предупреждават за подобни изстрелвания.
Припомняме, че днес, 5 ноември, САЩ тестваха ракета Minuteman. Междуконтиненталната балистична ракета е тестване без ядрена глава. Тя е изстреляна от военновъздушната база Ванденберг в Санта Барбара, Калифорния и е изминала приблизително 6700 км до полигона "Роналд Рейгън“ на атола Куаджалейн на Маршаловите острови.
An unarmed Minuteman III Intercontinental Ballistic Missile launches during an operational test at 01:35 a.m. Pacific Time Nov. 5, 2025, at Vandenberg Space Force Base, Calif.— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) November 5, 2025
pic.twitter.com/sE2nU84TtF