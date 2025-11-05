Настоящата световна ситуация потвърждава, че мерките на Русия за гарантиране на нейната сигурност са били правилни. Това заяви пред журналисти говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предават руски медии.

Песков отбеляза, че в момента страната разполага с най-модерната ядрена триада. Извършена е обширна работа за гарантиране на сигурността на Русия.

"И фактът, че тя трябваше да бъде надеждно гарантирана, правилността на решенията, взети много преди това, се потвърждава от ситуацията, която виждаме сега“, посочва Песков.