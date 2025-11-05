Русия обвинява НАТО в блокада на Калининградския анклав

Русия обвини НАТО в сряда, че е практикувал потенциална блокада на руския анклав Калининград, разположен между Литва и Полша, по време на ученията на съюзниците в Балтийско море, пише Newsweek, позовавайки се на EFE.

„По време на ученията на Алианса се отработват сценарии като блокадата на Калининград.

(Балтийският) регион се милитаризира активно и се попълва с коалиционни сили и ресурси“, заяви руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко в интервю за вестник „Известия“.

Според руския дипломат при тези условия възможностите за диалог с НАТО намаляват.

Грушко увери, че Русия ще защитава интересите си в региона с всички законни и други средства.

По-рано съветникът на руския президент Николай Патрушев обвини страните от НАТО, че практикуват превземането на Калининград и блокират корабоплаването в Балтийско и Черно море.

Патрушев заяви, че Москва ще даде „незабавен и твърд“ отговор на всяка военна агресия срещу Калининградска област, където живеят почти милион души.

EFE припомня, че литовските власти обмислят ограничаване на транзита до и от Калининград, като средство за борба с влизането на балони, превозващи контрабандни цигари от Беларус, чието присъствие е наложило спиране на операциите на летищата на страната на няколко пъти.

Литва вече частично блокира достъпа до Калининград в средата на 2022 г. - годината, в която Русия нахлу в Украйна - което предизвика силна реакция от Москва.

Обвиненията на Русия срещу НАТО идват седмици след серия от нарушения на въздушното пространство от балтийските държави и Полша, които обвиниха Москва в нарушенията.

Руските власти отрекоха обвиненията, заявявайки, че в някои случаи полетите са били рутинни операции между руски региони, включително Калининград, който е под съветски - а сега и руски - контрол от 1945 г.