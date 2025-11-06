СВР на Русия: Западът се готви да ни обвини за инцидент в Запорожката АЕЦ

Русия обвини западните държави, че се готвят да възложат на Москва отговорност за евентуална авария на Запорожската атомна електроцентрала (АЕЦ). Това съобщи прессбюрото на Службата за външно разузнаване на РФ, цитирано от руски медии.

В разпространеното съобщение се посочва, че според данни, постъпили в СВР, „европейски натовци“ подтикват украинските власти да търсят възможности за бърза промяна на хода на конфликта и на общественото му възприемане в Западна Европа. Като „най-ефективен начин“ за постигане на тази цел, според СВР, се предлага да бъде извършена „голяма диверсия с жертви сред украинци и граждани на страни от ЕС“, наподобяваща трагедията с малайзийския самолет MH17 от 2014 г.

В изявлението се твърди, че подобна провокация би трябвало да промени „негативния за западните държави“ образ на конфликта и да насочи вината върху Русия.

Твърденията на руската служба за сигурност не са потвърдени от независими източници към момента.