Кремъл не смята, че светът е по-близо до ядрена война, отколкото през 1962 г.

Кремъл не смята, че съвременният свят е по-близо до ядрена война, отколкото по време на Карибската криза през октомври 1962 г. Това коментира пред ТАСС говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков.

"Ние не бихме стигнали до такива заключения", каза той, коментирайки указанието на държавния глава Владимир Путин да се проучи възможността за започване на подготовка за ядрени опити и проведените наскоро изпитания на ракетата "Буревестник" и подводния апарат "Посейдон", който вече започнаха да наричат "оръжието на Страшния съд“.

По-рано руският президент Владимир Путин награди разработчиците на крилатата ракета „Буревестник“ и безпилотния подводен апарат „Посейдон“, предаде руската държавна новинарска агенция ТАСС.

„Разработчиците на стратегическата крилата ракета с неограничен обсег с ядрен двигател „Буревестник“ и на безпилотния подводен апарат „Посейдон“ бяха удостоени със заслужени държавни награди“, обърна се Путин към наградените.

Президентът отбеляза, че днес Кремъл отдава почит на личности, които са демонстрирали достойна служба на родината. „Те допринесоха значително за осигуряването на нейната сигурност и отбранителни способности, укрепването на нейния научен и индустриален потенциал и технологичен суверенитет“, добави той.

„Искам да благодаря на вас и на всички научни и производствени екипи – десетки хиляди хора – които участваха в създаването на това мощно, ефективно и уникално оръжие“, подчерта държавният глава. Той допълни, че руските конструктори са изпълнили всички планове по въоръжаване и са създали колосална основа за бъдещето.

Същевременно президентът обърна по-конкретно внимание на новите оръжейни системи, постъпили на въоръжение в руските въоръжени сили. Той заяви, че ядреното торпедо „Посейдон“ може да се движи няколко пъти по-бързо от всички съвременни бойни кораби, а „Буревестник“ превъзхожда всички други ракетни системи по обхват.