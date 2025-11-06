Русия е на прага на най-голямото превземане на украински град от 2023 г. насам

Покровск се намира на по-малко от 50 мили от Краматорск

Русия съсредоточава огневата си мощ и войските си в малкия, разрушен град Покровск в Източна Украйна, очевидно приближавайки силите си към превземането на това, което се е превърнало във врата към най-ожесточено оспорвания регион на войната, съобщава The New York Times.

След повече от година сражения Покровск, железопътен възел в Донецка област, е превърнат в руини, а населението му отпреди войната, което наброяваше 60 000 души, е намаляло до по-малко от 1300 жители. Украинските войници, защитаващи града, съобщават за интензивни боеве. Близо една трета от всички сражения по протежение на фронтовата линия, която се простира на почти 750 мили, са в Покровск, а половината от руските атаки със смъртоносни плаващи бомби са съсредоточени в града, заяви в понеделник президентът на Украйна Володимир Зеленски. Тези цифри не могат да бъдат потвърдени независимо.

Докато украинските лидери твърдят, че силите им си връщат кварталите, руските войски изглежда са поели контрола над югозападния край на Покровск през последните няколко дни, според карта на бойното поле, изготвена от DeepState - група, свързана с украинските военни. Руските войски са осигурили и две стройни колони в центъра на града и в западната му част, според картата, която показва по-голямата част от останалата част на Покровск като оспорвана сива зона.

„Врагът продължава да струпва сили в града“, заяви DeepState в социалните мрежи във вторник вечерта, като добави, че Покровск „постепенно се поглъща“.

Градът ще бъде най-големият в Украйна, който ще падне след Бахмут през май 2023 г. Той се разглежда като последното голямо препятствие, което пречи на руските войски да се приближат до Славянск и Краматорск - единствените големи градове, които все още са под украински контрол в Донецк - регион, който руският президент Владимир В. Путин отдавна желае.

Превземането на Покровск може да подпомогне разказа на Кремъл, че Русия е в поход на бойното поле и че войната ще става само по-лоша за Украйна, ако тя не отстъпи пред тежките искания на Москва за прекратяване на конфликта. Путин пренебрегна призивите на президента Тръмп за прекратяване на огъня, докато Кремъл напредваше с инвазията си.

Украйна се бори за запазването на Покровск отчасти за да се противопостави на това твърдение, особено когато търси повече подкрепа от непостоянната администрация на Тръмп. Украински официални лица настояват, че специални части извеждат руснаците от града. Във вторник Зеленски посети войските наблизо и раздаде награди. В речта си в сряда вечерта той заяви, че „в Покровск продължаваме да унищожаваме окупатора“.

Освен геополитическите послания, военното значение на загубата на Покровск може да е сравнително малко за Украйна. Постепенният напредък на Русия е на огромна цена. Въпреки че Украйна иска да задържи Покровск, военните командири твърдят, че големите загуби, които тя нанася на войските на Кремъл там, ще навредят на руските военни усилия в по-широк план.

„Това, което е забележително за Покровск, е, че на руските сили им е отнело толкова много време да постигнат това, което е било основен приоритет за Путин“, казва Лора Купър, високопоставен служител в Пентагона по време на администрацията на Байдън, която отговаряше за Русия и Украйна. „Това хвърля студена вода върху всички прогнози за бързо превземане на Донецк.“

Откакто през 2014 г. започна да разпалва война в сянка в Източна Украйна, Путин ясно заяви, че иска целия Донецк и съседната Луганска област. Той не успя дори след като през февруари 2022 г. започна най-смъртоносната война в Европа след Втората световна война. Руската лятна офанзива тази година, целяща превземането на цял Донецк, завърши с ограничени успехи.

Бойните действия в Украйна се превърнаха в ловуване през циментова паста. В откритите райони по протежение на фронта безпилотните самолети правят твърде смъртоносно придвижването в зона, широка до 15 мили, наричана „зоната на смъртта“. Там рядко могат да се видят танкове или друга тежка техника. Украинските войници се крият в хралупи и взривени сгради и спят под кевларени одеяла. Руските сили се стрелкат от място на място на групи от по двама или трима души.

Украинските войници казват, че очакват войната да продължи до голяма степен по същия начин, като руснаците ще жертват огромен брой войници за най-малките придобивки. Според едно скорошно проучване общо близо един милион руснаци са били убити или ранени във войната, което е повече от два пъти повече от броя им в Украйна.

Покровск се намира на по-малко от 50 мили от Краматорск, а Славянск - на север. Тези градове-крепости също са подложени на нова заплаха. Те вече могат да бъдат достигнати от руски бойни дронове - събитие, което в други градове направи пътуването до магазина или с велосипед потенциално фатално за цивилните.

Тъй като войната се превърна в смъртоносен процес за Русия, тя изпраща малки екипи от хора - дори само един или двама - пеша, за да се опитат да се промъкнат през украинските линии, криейки се в горите или тревата.

Но ако достатъчно от тези малки групи успеят да се съберат в един град, те се опитват да атакуват. В началото на август руснаците извършиха изненадващо нахлуване край град Добропиля, на около 13 мили северно от Покровск. Те успяват да се промъкнат на около осем мили и половина на север в две дълги колони, които приличат на заешки уши.

Целта изглежда беше да обкръжат Покровск и да отрежат Краматорск и Славянск, точно когато Тръмп се опитваше да сключи мирно споразумение във войната.

Украйна премести някои от най-добрите си бойни части край Добропиля

и прекъсна заешките уши. Но тези подкрепления дойдоха от места като Покровск и Купянск, в североизточната част на страната. След това малки руски групи започнаха да се придвижват към тези градове, откривайки пролуките, според украински войници и военни анализатори.

Някои войници и военни анализатори заявиха, че се опасяват, че Украйна ще чака твърде дълго, за да признае поражението си и да се оттегли, както в предишни сражения в района на Курск в Русия или в градове като Авдеевка в Донецк.