Европейският съюз (ЕС) се готви за пряка военна конфронтация с Русия. Това заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко, предават руски медии.

"Основната цел на военната политика на страните от НАТО и Европейския съюз, който се е подчинил на Алианса, е подготовката на икономиката, инфраструктурата, обществото и армията за директен въоръжен конфликт с Русия", заяви Грушко на заседание на Експертния съвет на Комисията за международните отношения на Държавната дума, на което бяха обсъдени перспективите за промените в политическата ситуация между Русия и ЕС.

Според висшия дипломат отношенията на Русия с европейските страни в момента са в състояние на дълбока криза.

"Чрез представянето на Русия в лошата ѝ страна, те насърчават представата, че военен конфликт е неизбежен, освен ако Москва не бъде спряна и не претърпи стратегическо поражение", заяви Грушко.