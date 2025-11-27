Руснаците усещат нарастващи икономически затруднения заради войната в Украйна

Още по темата: Командир на елитна украинска бригада: Ситуацията на бойното поле за Украйна само се влошава 27.11.2025 08:39

Десетки региони в централна и южна Русия вече усещат близостта на войната

Руснаците усещат въздействието на войната в Украйна в ежедневието си, като десетки региони са подложени на удари с дронове и ракети по енергийни обекти и жилищни сгради, пише Bloomberg.

Икономическият двигател на страната показва признаци на срив, като домакинствата намаляват разходите си за храна, а компаниите в секторите на стоманодобивната, минната и енергийната промишленост изпитват затруднения.

Очаква се икономическите загуби да се влошат, като инфлацията се повишава, потребителското търсене отслабва, а правителството увеличава дълга и въвежда нови данъци, включително данък добавена стойност и технологичен налог.

Тъй като войната на президента Владимир Путин срещу Украйна навлиза в четвъртата си зима, руснаците трябва да се справят с нейното нарастващо влияние върху почти всеки аспект от ежедневието си.

Десетки региони в централна и южна Русия вече усещат близостта на войната, тъй като дронове, а понякога и ракети, удрят енергийни обекти и жилищни сгради. Сирените за въздушно нападение вият почти всяка нощ, напомняйки постоянно – и много публично – за настъпващия конфликт.

Извън фронтовите линии останалата част от Русия, включително Москва, започва да усеща икономическите последици. От домакинствата, които намаляват разходите си за храна, до затруднените стоманодобивни, минни и енергийни компании, икономическият двигател на страната показва множество фрактури, а по-ранната устойчивост, подхранена от масивни фискални стимули и рекордни приходи от енергия, се подлага на изпитание.

Последиците се проявяват точно когато САЩ оказват натиск за ограничаване на приходите от петрол и газ, постъпващи в Москва, като част от активните действия на администрацията на Тръмп, насочени към постигане на примирие. Импулсът за сключване на споразумение нараства, като преговорите се преместват в Москва, а е известно, че зад кулисите се водят преговори между САЩ и Русия за пакет, който ще даде на Кремъл желаното облекчаване на санкциите.

Централната банка на Русия повиши лихвите до рекордните 21%

през октомври миналата година, за да охлади инфлацията и да забави прегрялата икономика, но дори и след като разходите по заемите са намалели, икономиката все повече показва забавеното въздействие на затягането на паричната политика. В този процес се разкриха по-дълбоки дисбаланси в страна, която се преоборудва за война, като в същото време продължава да подкрепя гражданския икономически сектор.

Инфлацията спадна до около 6,8% в началото на ноември, но основната причина за това е отслабването на потребителското търсене, се посочва в последния доклад на Центъра за макроикономически анализ и краткосрочни прогнози, ръководен от брат на руския министър на отбраната.

Продажбите на мляко, свинско месо, елда и ориз са спаднали с 8–10% през септември и октомври, според анализ на вестник „Коммерсант“. X5 Group, най-голямата верига за хранителни стоки в Русия, отчете увеличение на приходите през третото тримесечие, главно благодарение на инфлацията, но нетният й доход спадна с почти 20%, което отразява по-слабото търсене и по-високите разходи.

Търговията на дребно в Русия претърпява сериозни промени. Модните търговци на дребно съставляват 45% от всички затворени магазини през третото тримесечие, като почти всеки втори магазин затваря врати, съобщават местните медии. Според държавния вестник „Российская газета“, пазарът на електроника преживява най-рязкото спадане на търсенето от 30 години насам, тъй като купувачите отлагат големи покупки.

Продажбите на автомобили са спаднали с почти една четвърт през първите девет месеца на годината, засегнати от високите разходи по кредитите и увеличенията на държавния данък за рециклиране, което води до повишаване на цените, особено на вносни и електрически автомобили, тъй като правителството се стреми да увеличи бюджетните приходи и да подкрепи местните производители на автомобили.