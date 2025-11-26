Путин ще приеме Уиткоф в Москва

Ушаков планира да обсъди изтеклите данни с Уиткоф

Руският президент Владимир Путин планира да приеме специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф, чието посещение в Москва се очаква следващата седмица. Това каза пред журналисти помощникът на руския президент Юрий Ушаков, съобщават руски медии.

Ушаков планира да обсъди изтеклите данни с Уиткоф по телефона.

„Ако Уиткоф пристигне, най-вероятно ще бъде приет от руския президент“, отговори говорителят на Кремъл на въпроса с кого ще се срещне американският емисар в Москва.