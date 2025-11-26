Съосновател на Лукойл, продаде акциите си в компанията за огромна сума

Леонид Федун е един от най-богатите хора в Русия

Леонид Федун, съосновател на Лукойл, е продал своя 10% дял в компанията за около 7 милиарда долара, според източници, цитирани от Ройтерс и потвърдени от пазарни данни. Портфолиото на компанията се е свило бързо поради американските санкции, пише Digi24.

След като дълго време успяваше да избегне западните санкции, наложени след руската инвазия в Украйна, Лукойл пострада сериозно през октомври и сега продава активите си в чужбина.

Федун, който е роден в Украйна и живее в Монако, е продал своя дял от около 10% на Лукойл в началото на 2025 г., съобщиха двама източници, близки до сделката. Това е рядък пример за руски милиардер, който тихо изтегля активите си от страната.

През август Лукойл заяви, че ще анулира 76 милиона акции - или около 11% от капитала си - които е изкупила обратно от пазара през периода 2024-2025 г. Делът на Федун е струвал около 7 милиарда долара, според изчисления на Ройтерс, базирани на пазарни цени, въпреки че не е ясно дали това е цената, която е получил. От Лукойл отказаха коментар.

69-годишният Федун стана един от най-богатите хора в Русия по време на хаотичните приватизации през 90-те години на миналия век при бившия президент Борис Елцин след разпадането на Съветския съюз. Завършил военно училище, Федун започва кариера като преподавател през 80-те години на миналия век, когато пътува до Сибир и се среща с Вагит Алекперов, сега на 74 години, виден ръководител в петролната компания. Двамата мъже работиха заедно, за да приватизират някои от най-добрите нефтени находища в Западен Сибир, след като

Елцин одобри продажбата им през 1993 г. - ход, който за една нощ превърна държавните предприятия в частни фирми, а някои държавни служители - в милиардери. Като изпълнителен директор на Лукойл, Алекперов работи за възстановяване на производството на петрол в Русия, докато Федун се фокусира върху придобивания в Русия и извън нея. Лукойл също успя да се разрасне, след като Владимир Путин пое управлението от Елцин през 2000 г. и се опита да консолидира държавния контрол върху стратегически индустрии.

Лукойл беше критикуван по време на разследванията на Кремъл за неплатени данъци, но успя да избегне съдбата на конкурента си Юкос, който беше унищожен, а акционерите му, които имаха политически амбиции, бяха арестувани или избягали от страната. Когато Русия нахлу в Украйна през 2022 г., Алекперов подаде оставка като главен изпълнителен директор на Лукойл, след като Великобритания и Австралия му наложиха санкции.

Същата година Лукойл заяви, че е загрижена за „трагичните събития в Украйна“ и подкрепи преговорите за прекратяване на конфликта, като направи редки публични забележки срещу това, което Москва нарича „специална военна операция“. Но докато Алекперов остава активно ангажиран с Лукойл зад кулисите, Федун се е оттеглил, съобщиха източници на Ройтерс.

Той подаде оставка като вицепрезидент през юни 2022 г. и продаде дела си във футболния отбор Спартак Москва през август 2022 г. По това време Лукойл заяви, че Федун се пенсионира поради възраст и семейни проблеми. Като жител на Монако, Федун е решил да намали руските си активи, съобщи един от източниците.