Рябков: Ситуацията ще ескалира рязко, ако САЩ не приемат предложението на Русия за новия договор СТАРТ

Отношенията между Русия и САЩ все още са в ранен етап на нормализиране

Глобалната ситуация със сигурността ще се влоши рязко, ако Съединените щати не приемат предложението на Русия за ограничения по Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ). Това каза руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, съобщават руски медии.

„Бих искал още веднъж да подчертая навременността и валидността на нашата инициатива в зоната след Новия СТАРТ. Ако американската страна, по някаква причина, я отхвърли и започне да изгражда своите възможности в тази област, стратегическата ситуация ще се влоши, напрежението ще се увеличи, предвидимостта ще намалее рязко или дори ще бъде напълно загубена“, подчерта той.

По думите му, отношения със Съединените щати все още са в ранните етапи на процеса на нормализиране и цялостният успех на този процес не е гарантиран.

В отговор на въпрос относно перспективите за запазване на Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ, СТАРТ-3), Рябков отбеляза:

„Преди всичко бих искал да уточня терминологията. Не става въпрос за запазване, да използваме думата буквално, на СТАРТ, поне в първоначалния му вид като правно обвързващ международен правен инструмент.“

Руският заместник-министър на външните работи припомни, че самият договор не предвижда второ удължаване.

„И преследването на такъв сценарий би било изключително сложна задача, изискваща особено креативен подход и значителни усилия. Тези усилия несъмнено биха включвали отделен процес на преговори, а всяко хипотетично споразумение би изисквало процедури за ратификация и в двете страни“, отбеляза той.

Според него е ясно, че „настоящата ситуация не предоставя подходящи условия за това“.

„Освен това е важно да се помни, че Договорът за нов СТАРТ беше спрян от Руската федерация на законодателно ниво, позовавайки се на редица специфични проблеми. Много от тези проблеми никога не са били задоволително решени. Пълното им разрешаване също би изисквало значителни усилия, но всъщност е невъзможно без първо да се установи достатъчно стабилна основа в руско-американските отношения“, подчерта Рябков.