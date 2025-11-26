Тръмп: Русия прави отстъпки в преговорите за прекратяване на войната в Украйна

Между двете страни остават само няколко „точки на несъгласие“

Доналд Тръмп заяви, че Русия „прави отстъпки“ в преговорите за прекратяване на войната в Украйна и че Киев е „доволен“ от напредъка на преговорите, съобщава Sky News.

В разговор с репортери на борда на Air Force One, докато летеше към имението си във Флорида за Деня на благодарността, Тръмп заяви, че „постигаме напредък“ по споразумението и че би бил готов да се срещне както с Владимир Путин, така и с Володимир Зеленски, веднага щом те се доближат до споразумение.

„Отстъпките на Москва са обещание да прекратят боевете „и да не завземат повече територии“, каза той. „Крайният срок за мен е, когато всичко приключи“, добави той. „И мисля, че в момента всички са уморени от боевете.“

Преди да се качи на самолета, Тръмп заяви, че между двете страни остават само няколко „точки на несъгласие“.

Преговарящият от страна на Тръмп Стив Уиткоф ще се срещне с Путин в Москва следващата седмица, каза президентът, а американският военен министър Даниел Дрискол ще пътува до Киев за преговори тази седмица.