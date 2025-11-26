Флотът на НАТО е готов да се изправи срещу Русия в Черно море

Самолетоносачът на Кралския флот HMS Prince of Wales, заедно със самолетоносача ITS Cavour на италианския флот, бяха под оперативно командване на НАТО, водено от Военноморските ударни и поддържащи сили на НАТО (STRIKFORNATO), базирани в Оейраш, Португалия, пише Newsweek.

В комбинация с множество съюзнически въздушни и военноморски средства, двете ударни групи от самолетоносачи изпълняваха широкоспектърни операции в множество области в Европа, в региона на Балтийско море, Черно море и по югоизточния фланг на НАТО.

Докато и двете ударни групи от самолетоносачи действаха в Средиземно море, техните въздушни средства извършваха ударни мисии на далечни разстояния на полигони в Румъния, България и Полша, подкрепени и координирани от различни съюзнически въздушни и наземни средства.

Обединени сили от десет съюзнически държави – Румъния, България, Франция, Гърция, Италия, Норвегия, Полша, Турция, Обединеното кралство и Съединените щати – участваха в операции, състоящи се от мисии на самолетоносачи, борба с подводници и противовъздушна отбрана, както и операции за водене на бойни действия на повърхността.

Уникален аспект на тази итерация на програмата „Нептун Страйк“ е участието на безпилотни летателни апарати (БЛА) от Силите за разузнаване, наблюдение и разузнаване на НАТО (NISRF), базирани в Сигонела, Италия.

NISRF може да провежда радарно разузнаване и наблюдение автономно и независимо от времето и времето на деня - способност, уникална за Алианса.

Самолети F-35, базирани на самолетоносачи във Великобритания и Италия, са действали редом с американските бомбардировачи B-52 Stratofortress.

В тази стратегия „Удар Нептун“, възможностите от пето поколение на британските и италианските палубни изтребители F-35 – работещи заедно с американската бомбардировачна група B-52 Stratofortress, безпилотните самолети RQ-4D на НАТО и други съвременни средства на Алианса – демонстрираха ангажимента на НАТО да защитава всеки сантиметър от територията на съюзниците.

Серията мисии „Нептун Страйк“ е предназначена да демонстрира способността на НАТО да интегрира високоефективни морски ударни способности, да засили възпирането и да осигури свобода на корабоплаване в критични водни пътища.

Целта е също така да се осигурят стратегически точки на морска блокада, като същевременно се тества оперативната съвместимост във въздуха, на сушата и по море.

Според Съюзното военновъздушно командване на НАТО , учение „Нептун 25-4“ е едно от най-взискателните действия за повишена бдителност на НАТО, водено от Военноморските сили за удар и поддръжка на НАТО (STRIKFORNATO), базирани в Оейраш, Португалия.

NISRF демонстрира ново ниво на оперативна гъвкавост, като бързо се адаптира към нововъзникващи цели в динамична морска среда - ключов елемент от взискателния набор от сценарии за учение „Нептун Страйк“.

Бригаден генерал Джон Б. Крийл, командир на силите на НАТО за разузнаване и разследване (ISR), подчерта важността на ролята на NISRF:

„Учението „Нептун Страйк 25-4“ за пореден път демонстрира колко важна е стратегическата разузнавателна сигурност (ISR) за многодоменната готовност на НАТО. Нашият екип постигна изключителни резултати по време на учението – техният професионализъм, прецизност и всеотдайност бяха от съществено значение, за да могат командирите да действат ефективно в силно динамична среда. Чрез интегрирането на RQ-4D „Феникс“ в едно от най-взискателните морски учения на НАТО, ние засилихме способността на Алианса да действа решително и съгласувано, когато това е най-важно.“