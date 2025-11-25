Анкета на trud.bg разкрива драматично недоверие към европейските лидери

В рамките на 7-дневно допитване, в което са участвали 4089 читатели на trud.bg с уникален IP адрес, българската онлайн аудитория очертава изключително нетипична за ЕС картина на доверие към световните лидери. Резултатите показват силна подкрепа за фигури извън европейския политически елит, както и отчетливо разминаване между обществените нагласи у нас и тези в западните държави.

Путин е убедителен лидер според почти половината участници

С цели 49.06%, Владимир Путин е определен от гласувалите като „най-полезния световен лидер в момента“. Този резултат превъзхожда всички останали многократно и показва дълбоко вкоренено недоверие към европейските институции, Отровните зелени политики, джендър терора, решенията им около войната в Украйна и последиците от санкционната политика.

Този вот отразява и друга важна тенденция – значителна част от българската публика възприема политическия модел „силен лидер“ като алтернатива на разпокъсаната европейска политическа сцена.

На второ място с 18.17% е Доналд Тръмп, действащият президент на САЩ.

Връщането му във властта консервативната, християнска политика резонира с голяма част от българската аудитория, която се идентифицира с по-твърдия и прагматичен стил на управление, както и с акцента върху националния интерес, който той често подчертава.

Подкрепата за Тръмп в анкетата също така показва и желание за „алтернативен“ Запад различен от либералната политическа линия, доминираща в ЕС.

С 10.54%, унгарският премиер Виктор Орбан изпреварва всички лидери на Европейския съюз взети заедно. Това е особено показателно, защото Орбан често се представя като контрапункт на политиките на Брюксел и е сред най-острите критици на общата европейска линия по теми като миграция, войната в Украйна, санкциите и енергийната политика.

Фактът, че българите поставят унгарския лидер толкова високо, подсказва, че критиките му към ЕС звучат познато и у нас.

Си Дзинпин събира 9.39%, но най-изненадващият резултат безспорно е този на Ким Чен Ун, който получава 3.91%, което е повече доверие от всички водещи европейски фигури.

Това не означава непременно симпатия към режима в Северна Корея, а по-скоро отразява степента на разочарование от европейската политика, довела до абсурдната ситуация, при която дори силно изолирани световни лидери получават по-висока оценка от ръководителите на ЕС.

Резултатите от анкетата показват отчайващо и очаквано ниско доверие към европейските фигури.

Урсула фон дер Лайен – 2.89%

Джорджа Мелони – 2.40%

Фридрих Мерц – 1.91%

Еманюел Макрон – 1.10%

Киър Стармър – 0.64%

Анкетата показва, че значителна част от българите не откриват сред европейските лидери фигури, които да приемат като полезни, стабилни или ефективни. Доверието се измества към геополитически актьори, които предлагат различна визия за сигурност, икономика и световен ред.

Участвайте в новата ни анкета на тема: „Одобрявате ли мирния план на Доналд Тръмп за Украйна?“ на trud.bg.