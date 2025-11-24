Тръмп и Си Дзинпин разговаряха по телефона

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че днес е имал „много добър разговор“ с китайския си колега Си Цзинпин, предаде Ройтерс.

Пекин първи съобщи за разговора. Китайският президент заяви, цитиран от държавната агенция Синхуа, че двете страни трябва да запазят „импулса в отношенията си“ след срещата им миналия месец в Южна Корея. Той добави, че „присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред“.

Тръмп от своя страна посочи, че са обсъдили войната в Украйна, трафика на фентанил и споразумение за американските фермери.

„Сключихме добра и много важна сделка за нашите Велики фермери – и тя само ще се подобрява. Отношенията ни с Китай са изключително силни!“, написа президентът в социалната мрежа „Трут Соушъл“.

Американският лидер добави, че е приел поканата на Си да посети Китай през април, а китайският президент ще осъществи държавна визита в САЩ по-късно догодина.