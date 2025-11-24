Спящ от 10 000 години вулкан в Етиопия изригна (ВИДЕО)

Изригването е освободило облак от серен диоксид

Вулканът Хейли-Губи в североизточна Етиопия изригна след повече от десет хиляди години латентност с мощна експлозия, която изпрати облак пепел на височина до 15 километра във въздуха, съобщава VolcanoDiscovery.

Ново значително изригване започна в събота на един от по-малко известните вулкани в планинската верига Ерта Але в района на Данакил в Етиопия. Вулканът Хейли-Губи, на около 15 километра югоизточно от непрекъснато активния вулкан Ерта Але, изригна експлозивно, създавайки голям облак от пепел, който се издигна до 15 километра във въздуха и прекоси части от югозападния Арабски полуостров.

Сателитни данни показват, че изригването е освободило облак от серен диоксид (SO2).

Етиопската телевизия FMC потвърди вулканична активност в района на Ертале, а според очевидци експлозията, съпътстваща изригването, е била необичайно силна, както по мощност.

