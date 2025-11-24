Спящ от 10 000 години вулкан в Етиопия изригна (ВИДЕО)

Изригването е освободило облак от серен диоксид

Вулканът Хейли-Губи в североизточна Етиопия изригна след повече от десет хиляди години латентност с мощна експлозия, която изпрати облак пепел на височина до 15 километра във въздуха, съобщава VolcanoDiscovery.

Ново значително изригване започна в събота на един от по-малко известните вулкани в планинската верига Ерта Але в района на Данакил в Етиопия. Вулканът Хейли-Губи, на около 15 километра югоизточно от непрекъснато активния вулкан Ерта Але, изригна експлозивно, създавайки голям облак от пепел, който се издигна до 15 километра във въздуха и прекоси части от югозападния Арабски полуостров.

ETHIOPIA: Hayli Gubbi is the southern most volcano of the Erta Ale Range erupts today violently after 10,000years…..it is the northern end of the Great Rift Valley.



Is the pressure by the super plume underneath the cause of flooding by water bodies on the floor of the Rift… pic.twitter.com/Ycpkr3hY4S — Jophick (@jophick) November 24, 2025

Сателитни данни показват, че изригването е освободило облак от серен диоксид (SO2).

Етиопската телевизия FMC потвърди вулканична активност в района на Ертале, а според очевидци експлозията, съпътстваща изригването, е била необичайно силна, както по мощност.