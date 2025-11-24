Похвали от САЩ за Украйна – готов ли е Кремъл да промени курса?

Тръмп е доволен от докладите

След разговори в Женева, целящи да убедят Украйна да приеме последните предложения на САЩ за прекратяване на войната с Русия, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че страните са "постигнали огромен напредък“. Американският дипломат заемаше безкомпромисно оптимистична позиция в Женева след ден, изпълнен с интензивни преговори, целящи да убедят скептичната Украйна да приеме последните предложения на САЩ за прекратяване на бруталната война на Русия, пише CNN.

„Чувствам се много оптимистично, че можем да постигнем нещо тук, защото постигнахме огромен напредък“, каза ми държавният секретар на САЩ Марко Рубио на късна пресконференция в американското посолство в швейцарския град.

Дори президентът на САЩ Доналд Тръмп, който само няколко часа по-рано отново публично разкритикува украинското ръководство за това, че според него не е изразило достатъчна благодарност, сега е „доста доволен от докладите, които му предоставихме за постигнатия напредък“, добави Рубио.

Но държавният секретар, който неочаквано се появи в залата за брифинги сам, вместо да бъде придружен, както по-рано същия ден, от влиятелния ръководител на украинската делегация Андрий Ермак, многократно отказа да влезе в подробности за постигнатото.

„Няма да влизам в подробности за темите, които обсъдихме, защото това е продължаващ процес“, каза ми Рубио, като в други коментари намекна, че „останалите въпроси не са непреодолими“.

Но предвид мащаба на дълбоките компромиси, които Украйна е призована да направи в публично достъпната версия на американските мирни предложения – които се считат за силно благоприятни за Русия – твърдението, че те могат лесно да бъдат преодолени, звучи неискрено.

Предложението Украйна да предаде ключови територии в Донбас, източната част на Украйна, които Русия е анексирала, но не е превзела, отдавна е червена линия за Киев, не на последно място защото в района се намира „крепостният пояс“ от силно защитени градове, считани за жизненоважни за украинската сигурност.

Но Вашингтон, който изглежда още по-решен да наложи мирно споразумение, даде ясно да се разбере, че очаква Украйна да се съобрази, като заплаши да оттегли военната подкрепа на САЩ за Киев и да позволи на украинския президент Володимир Зеленски – по думите на президента Тръмп – „да се бори с цялото си сърце“.

В изявление от неделя вечерта от Вашингтон Белият дом заяви, че украинците считат, че последният проект на мирните предложения „отразява техните интереси в областта на националната сигурност“, след различни ревизии и пояснения, направени с участието на висши американски, украински и европейски служители в Женева.

„Украинската делегация потвърди, че всичките им основни притеснения – гаранции за сигурност, дългосрочно икономическо развитие, защита на инфраструктурата, свобода на корабоплаването и политическа суверенност – са били подробно разгледани по време на срещата“, се казва в изявлението.

Дори ако настоящият проект на мирен план на САЩ наистина работи за Украйна, много е вероятно той да не работи за Русия, която последователно отказва да отстъпи от максималистичните си искания.