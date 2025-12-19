Турция предупреди Русия и Украйна

Турция съобщи, че е информирала както Украйна, така и Русия за необходимостта от повишено внимание в Черно море, за да се избегнат действия, които биха могли да застрашат сигурността в региона, предаде Укринформ.

В изявлението се посочва, че двете страни трябва да се държат предпазливо по отношение на потенциално опасни ситуации, свързани с продължаващата война между Русия и Украйна.

Повод за предупреждението стана инцидентът от 15 декември, когато турските ВВС свалиха неидентифициран безпилотен летателен апарат, който навлизаше към турското въздушно пространство от Черно море.

Министерството на отбраната на Турция подчертава, че при всички действия е поставен приоритет върху безопасността на цивилните и гражданската авиация. След свалянето на дрона той се е разпаднал на малки фрагменти, което затруднява възстановяването на останките му.