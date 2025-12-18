Труд
Дневен хороскоп на Виктория
Реклама
Новини
Свят
Супер грип обхваща Северното полукълбо (Инфографика)
Автор:
Труд news
Свят
21:52
18.12.2025
Още от
(Свят)
14:03
18.12.2025
Украйна ще преговаря със САЩ преди Русия
13:55
18.12.2025
Китай към САЩ: Спрете незабавно оръжията за Тайван
09:48
18.12.2025
Историческа сделка между САЩ и Тайван - Как ще реагира Пекин?
22:56
17.12.2025
Ердоган настоявал Путин да си вземе ракетите С-400
15:23
17.12.2025
Арктика отчете най-горещата си година от 1900 г. насам
12:56
17.12.2025
Цената на най-старата шунка в света счупи всички рекорди
20:17
16.12.2025
Три причини за скока на цената на среброто
17:31
16.12.2025
Енергиен съюзник на Русия подписа договор за газ със САЩ
Мнения
Как един 33-годишен идва в София и става директор? Много лесно - назначен е от ППДБ
13:35
18.12.2025
2 552
Красимир Каракачанов
Комисар Любомир Николов - човекът, който си върши работата съвестно и професионално
12:15
18.12.2025
745
Кристиян Шкварек
Закон срещу неудобните: защо опитът за „български Магнитски“ удря по Конституцията
11:00
18.12.2025
1 356
Труд онлайн
Защо натикването на частните болници в Закона за обществените поръчки е грешка
10:59
18.12.2025
458
Аркади Шарков
Подозрително вдигат цени
10:50
18.12.2025
1 145
Стефан Кючуков
Има ли изненадани, че се увеличават хората с ТЕЛК?
10:40
18.12.2025
979
Д-р Петър Кичашки